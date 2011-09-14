Протоиерею Димитрию Смирнову будет интересно, если Охлобыстин станет президентом

Будет интересно, если Иван Охлобыстин на выборах президента соберет большое количество голосов, считает глава Синодального отдела по связям с правоохранительными органами Московской Патриархии протоиерей Димитрий Смирнов.

Это оживит наш политический небосклон, поясняет он, комментируя порталу «Православие и мир» «доктрину» временно отстраненного от службы священника, писателя, режиссера и актера.

«Баллотироваться в президенты – его конституционное право. Священник, не священник, пекарь, аптекарь – какая разница? А что будет дальше – чего гадать? Тем более, наш народ – непредсказуемый, темпераментно-импульсивный. На этом импульсе Ельцин к власти пришел, Жириновский четверть голосов собрал», - добавляет протоиерей.

«Монархия – наилучшая форма правления. Я тоже за выборную монархию. Чтобы император выбирался и пожизненно управлял страной. Существующая сегодня чехарда с выборами меня совершенно не устраивает, так же как и партийная. Эта идея заранее порочная, особенно для жителей России, несколько столетий бывшей империей. А сейчас, с этими постоянными выборами, мы сделали шаг назад», - уточняет свою позицию священник.