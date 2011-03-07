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Медведев: Материнский капитал нельзя тратить на образование отцов
7 марта 2011, 21:44 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Президент России Дмитрий Медведев в понедельник на встрече с многодетными матерями в преддверии праздника 8 Марта, обсуждая возможности использования материнского капитала, сделал заявление, что предоставление материнского капитала на образование матерям заслуживает внимания.
"Подумать об этом можно", - заявил Дмитрий Медведев.
При этом президент РФ подчеркнул, что он выступает против того, чтобы материнский капитал направлялся на образование отца.
Изначально правительство, подчеркнул президент, выбирая цели, на которые может быть потрачен материнский капитал, исходило из того, что он должен быть использован, в первую очередь, в интересах самой женщины, образование детей в этом случае оценивалось именно с этой точки зрения.
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