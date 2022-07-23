Певца Пьера Нарцисса похоронили в Камеруне месяц спустя после смерти

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23 июля 2022, 15:44 Источник: ТАСС

Пьер Нарцисс. Фото: Anatoly Lomokhov/globallook.com

Российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса, который умер 21 июня в возрасте 45 лет, похоронила в субботу у него на родине. Об этом сообщила агентству ТАСС бывшая супруга музыканта Валерия Калачева.

По ее словам, на похороны прибыли люди из разных стран.

«Мама надела ему белоснежный костюм», - рассказала Калачева.

Сама она в Камерун не полетела, объяснив этом моральным опустошением и обидой на родственников, которые не дали добро на погребение Нарцисса в Москве, где он жил и умер.

«Я морально устала, опустошилась, обида еще на родственников, поэтому я не захотела туда лететь. Мне еще предстоит часть третья [в Москве]: делать поминки и концерт в честь него», - сказала агентству бывшая жена музыканта.

Пьер Нарцисс. Фото: Anatoly Lomokhov