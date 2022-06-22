Умер певец Пьер Нарцисс - ему было 45 лет

В Москве в возрасте 45 лет скончался певец Пьер Нарцисс. Об этом в среду сообщила в своих соцсетях его дочь.
«Это такой человек, которого я буду ставить в пример всю свою жизнь, человек, которого я буду чтить, это человек, который поставил меня на ноги... дал фундамент в этой жизни.<...> Папа — это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет», - написала она.
Как сообщило издание «СтарХит», кончину певца подтвердили в его пресс-службе. По неподтвержденным данным, музыкант умер после операции на почке в результате остановки сердца.
Пьер Нарцисс — российский певец камерунского происхождения. Участник телевизионного проекта «Фабрика-2», на котором он и получил известность. Самая популярная его песня - «Шоколадный заяц».
Накануне сообщалось, что в Москве скончался грузинский певец, известный российским зрителям по телевизионному шоу «Голос», Леван Кбилашвили. Ему был 31 год.