Умер певец Пьер Нарцисс - ему было 45 лет

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22 июня 2022, 11:30

Пьер Нарцисс. Фото: Anatoly Lomokhov/globallook.com

В Москве в возрасте 45 лет скончался певец Пьер Нарцисс. Об этом в среду сообщила в своих соцсетях его дочь.

«Это такой человек, которого я буду ставить в пример всю свою жизнь, человек, которого я буду чтить, это человек, который поставил меня на ноги... дал фундамент в этой жизни.<...> Папа — это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет», - написала она.

Как сообщило издание «СтарХит», кончину певца подтвердили в его пресс-службе. По неподтвержденным данным, музыкант умер после операции на почке в результате остановки сердца.

Пьер Нарцисс — российский певец камерунского происхождения. Участник телевизионного проекта «Фабрика-2», на котором он и получил известность. Самая популярная его песня - «Шоколадный заяц».

Накануне сообщалось, что в Москве скончался грузинский певец, известный российским зрителям по телевизионному шоу «Голос», Леван Кбилашвили. Ему был 31 год.