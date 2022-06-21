В Москве умер участник шоу «Голос» Леван Кбилашвили — ему был 31 год

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21 июня 2022, 22:29 Источник: "Свободная пресса"

Леван Кбилашвили. Фото: соцсети.

В Москве в возрасте 31 года скончался грузинский певец, известный российским зрителям по телевизионному шоу «Голос», Леван Кбилашвили.

Как сообщила концертный директор музыканта он скончался во сне от остановки сердца.

«Ничего криминального не случилось. Он спал дома в Москве. Да, все случилось во сне. Он просто не проснулся. И лежал, словно только сейчас уснул… Неделю назад ему исполнился 31 год», — рассказала она, добавив, что точную причину смерти установит экспертиза.

Певица Любовь Успенская, которая опекала певца и одно время пела с ним в дуэте, написала в своих соцсетях, что «потеряла друга, можно сказать, брата».

Кбилашвили принимал участие в седьмом сезоне шоу «Голос». После этого артист занимался сольными проектами, выступал с Любовью Успенской. Его последний музыкальный проект - бэнд panGEO.

Ранее сообщалось, что в Литве скончался народный артист СССР Регимантас Адомайтис.