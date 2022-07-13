Бывшая жена Пьера Нарцисса рассказала, что его родственники, до сих пор не похоронившие певца, ведут себя «очень странно»

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13 июля 2022, 11:22 Источник: teleprogramma.pro

Бывшая жена Нарцисса Виктория Калачева и его дочь на прощании. Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс, который скончался 23 июня, до сих пор не похоронен. Почему это произошло, сайту teleprogramma.pro рассказала его бывшая жена Валерия Калачева.

По ее словам, такая ситуация сложилась из-за условий, которые выставили родственники музыканта. Они настаивали на том, что тело должно быть предано земле на родине Нарцисса, в Камеруне. Из-за боязни, что в России не выполнят эти условия, они несколько раз срывали прощание с певцом в Москве.

«А в итоге сейчас у себя не могут его похоронить, все у них идет не так», - посетовала Калачева.

Как сообщил пресс-центр посольства Камеруна, похороны музыканта должны состояться лишь 23 июля.

«Я тело Нарцисса забальзамировала как Ленина, ничего с ним не будет, за это я не переживаю. Но родственники ведут себя очень странно, по-детски», - сказала бывшая жена певца.