На Троекуровском кладбище похоронили Юрия Шатунова, на похоронах были только семья и близкие друзья

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28 июня 2022, 15:28

Могила Юрий Шатунова, фото: vk.com/shatunovyuriy

В Москве во вторник, 28 июня, на Троекуровском кладбище похоронили легендарного певца, солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Два дня проходили церемонии прощания с Юрой Шатуновым.

В первый день почтить память артиста пришли более 15 тысяч поклонников. 27 июня - собрались только семья, жена и двое детей и ближайшее окружение Шатунова. Вчера прошло и отпевание.

Тело знаменитости кремировали. Сегодня часть праха захоронили. Поклонников Юры Шатунова на похоронах не было. Только вдова Светлана, 15-летний сын Деннис и 9-летняя дочь Эстелла. И близкие коллеги и друзья. Так просила организовать похороны Светлана Шатунова.

По информации издания "СтарХит", в первые дни прощания на кладбище дежурили 94 сотрудника правоохранительных органов, работники ГИБДД, МВД.

На второй день прощания за порядок на Троекуровском кладбище отвечали люди из Росгвардии.

После того, как похороны завершатся, всем желающим можно будет подойти к могиле Юры Шатунова.

Прах разделили на две части. Вторую часть жена и дети певца возьмут в Германию, где пройдет вторая церемония.

Продюсер Игорь Крутой выкупил для Юры Шатунова место на Троекуровском кладбище за три миллиона рублей.