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Проводить в последний путь Юрия Шатунова приехали Николай Басков и Игорь Крутой

, 15:19 Источник: Teleprogramma.pro

Проводить в последний путь Юрия Шатунова приехали Николай Басков и Игорь Крутой
Юрий Шатунов, фото Диана Шведова, https://vk.com/shatunovyuriy

В Москве в понедельник, 27 июня, продолжается прощание с легендарным артистом Юрием Шатуновым, ставшим популярным еще юным солистом группы «Ласковый май». Сегодня с певцом прощаются только родные и близкие люди.

Приехали певец Николай Басков и композитор, продюсер Игорь Крутой. Говорят, Крутой выкупил для Шатунова место на Троекуровском кладбище за три миллиона рублей. У Юры Шатунова было миллионы поклонников, он не получил никаких званий и наград, поэтому с бюджетным местом на кладбище отказали. Тогда Игорь Крутой помог материально семье певца, - сообщает Тeleprogramma.pro.

На отпевании певца были не более десяти человек вместе с женой Светланой и детьми. 

По некоторым данным, накануне похорон с Юрой Шатуновым пришли проститься около 15 тысяч поклонников.

Юрий Шатунов скоропостижно умер на 49 году жизни. Инфаркт. 

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