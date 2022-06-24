«Известия»: друзья вызвали скорую Юрию Шатунову в Подмосковье, диспетчер ответила, что машин нет

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24 июня 2022, 07:55 Источник: Известия

фото: globallookpress.com

Бригада скорой помощи не выехала на вызов к певцу Юрию Шатунову, и в результате было потеряно 40 минут. О том, что друзья вызвали скорую Шатунову, а диспетчер сослалась на отсутствие машин, написала в четверг, 23 июня, газета «Известия» со ссылкой на свой источник.

В среду вечером солист легендарной группы «Ласковый май» находился в загородном доме своих друзей в Подмосковье. Ему стало плохо с сердцем, он пожаловался на боль.

Друзья артиста позвонили диспетчеру 22 июня в 23:27 и сообщили, что «у человека плохо с сердцем». Звонок друзей Шатунова приняла женщина. Она ответила, что машин нет. Фактически подстанция отказала в выезде скорой. Отмечается, что диспетчер не задала уточняющие вопросы, по которым она должна была определить серьезность ситуации и в случае необходимости направить ближайшую бригаду (в случае их отсутствия). Диспетчер этого не сделал.

Инсайдер отметил, что «подобное отношение» к вызовам на данной подстанции в Московской области было замечено и раньше.

В результате друзьям пришлось на своей машине везти Юру в ближайшую больницу. Оттуда его перевезли в больницу в Домодедово. Время потеряно. Певца привезли в больницу в состоянии клинической смерти.

Медики боролись за жизнь Шатунова. Но безуспешно.

Директор легендарного певца Юры Шатунова Аркадий Кудряшов в четверг сообщил, что артист будет похоронен в Москве.