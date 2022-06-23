Жена, сын и дочь Юрия Шатунова летят в Москву, вопрос похорон певца решается

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23 июня 2022, 16:34 Источник: СтарХит

Юрий Шатунов, фото: Evguenii Matveev, globallookpress.com

Директор легендарного певца Юры Шатунова Аркадий Кудряшов в четверг сообщил, что артист будет похоронен в Москве. Семья Шатунова - супруга Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла — давно живет в Германии. Сейчас они летят в Москву.

Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Он умер скоропостижно.

По информации Кудряшова, сегодня решаются вопросы по организации прощания с Юрием Шатуновым, похоронами. По некоторым данным, похоронят солиста легендарной группы "Ласковый май" на Троекуровском кладбище.

Известие о смерти Юры Шатунова потрясло его коллег, друзей, близких. Аркадий Кудряшов отметил, что певец никогда не жаловался на здоровье.

Как пишет сегодня "СтарХит", Шатунову стало плохо, когда он был в компании друзей в Подмосковье. Он вдруг пожаловался: "Что-то запекло в груди". Друзья срочно стали звонить врачам, повезли в больницу. Сердце певца остановилось в машине скорой помощи. Певца пытались реанимировать, но спасти не удалось.

Юрий Шатунов умер от трансмурального инфаркта миокарда. Это одна из самых тяжелых форм некроза кардиальной мышцы, когда поражаются практически все ткани сердца.