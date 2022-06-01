Одна из бывших жен Градского Ольга намерена судиться за наследство с вдовой музыканта и своими детьми

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1 июня 2022, 15:52

фото: pixabay.com

Одна из бывших жен Александра Градского намерена судиться за наследство с вдовой музыканта Мариной Коташенко и своими детьми Марией и Даниилом Градскими.

Ольга Градская (в девичестве Фартышева) и знаменитый артист прожили вместе 20 лет, с 1980 по 2001 годы. В браке у них родились сын и дочь. Ольга была третьей супругой музыканта.

Александр Градский ушел из жизни 28 ноября 2021 года. У него остались жена Марина Коташенко и четверо детей, Мария и Даниил от брака с Ольгой Фартышевой.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда Москвы сообщает, что женщина подала иск в суд к вдове бывшего мужа и собственным детям.

В суде уточнили, что речь идет о земельных участках, жилом здании и нежилых помещениях. Женщина попросила выделить 1/2 долю имущества, нажитого во время ее брака с Градским, исключив его из состава наследства, и признать за ней право на собственность.

Вскоре после похорон на вдову Градского напали. Марина Градская обратилась к людям, которые знали и уважали ее супруга.