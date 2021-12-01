В театре «Градский холл» прощаются с Александром Градским
1 декабря 2021, 12:17
В Москве в театре «Градский холл» в среду прощаются с народным артистом России, музыкантом, певцом, композитором Александром Градским. Люди стоят в очереди, чтобы проститься с мэтром.
В театре накануне предупредили, что прощание с Александром Борисовичем Градским пройдёт в частном формате без аккредитации СМИ.
Друзья, коллеги, ученики, поклонники Градского приносят цветы. Проститься с музыкантом, наставником шоу "Голос" пришли гендиректор Первого канала Константин Эрнст, музыкант Григорий Лепс.
Похоронят Александра Градского на Ваганьковском кладбище.
Музыкант ушел из жизни 28 ноября. У него остались жена и четверо детей.
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