Марина Градская обратилась к тем, кто знал и уважал музыканта Александра Градского

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25 января 2022, 22:39 Источник: МК

Марина Коташенко, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев globallookpress.com

Вдова известного музыканта Александра Градского Марина Градская обратилась к людям, которые знали и уважали ее супруга исполнителя, композитора, наставника. В обращении Марины Градской, в девичестве Коташенко, опубликованном в "Московском комсомольце", говорится, что в семье большая трагедия, и все очень переживают.

По словам вдовы, "смерть Александра Борисовича Градского - огромная потеря для страны и всей мировой культуры".

Женщина также пишет, что четверо детей потеряли папу, а она "потеряла мужа, друга, учителя и защитника". "Это общее горе для нас всех. Всех, кто его любил и дорожит памятью о нём.

Не успели мы оправиться от этой потери, как нас настигло ещё одно испытание - нападение",- говорится в обращении Марины Градской. Подробности о нападении, о которых стали писать СМИ, женщина пока раскрывать не может, не имеет права.

Вдова музыканта признается, что у всех близких Александра Борисовича "вызывает досаду, недоразумение и горечь то, что его имя звучит в скандальных хрониках".

"Поверьте, вопросы наследства сейчас решаются спокойно и профессионально, как положено по закону. Никто не будет обижен, никто никого не собирается обделять... Сейчас передо мной стоит главная задача - сохранить добрую память об Александре Борисовиче Градском и достойно воспитать наших детей. Я сделаю для этого всё",- написала Марина Градская.

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