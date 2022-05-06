Участницы группы «Тутси» рассказали, что однажды на концерте убегали от вооруженного мужчины

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6 мая 2022, 10:19 Источник: teleprogramma.pro

группа "Тутси", Anna Salynskaya/Russian Look

Участницы музыкальной группы "Тутси" рассказали представителям СМИ, что однажды на закрытом корпоративном концерте стали свидетелями перестрелки и даже убегали по снегу от вооруженного мужчины.

Певицы признались, что попали в компанию не совсем адекватных людей, один из которых внезапно достал ружье.

Участницы группы "Тутси" сообщили в разговоре с teleprogramma.pro, что сначала дверь в их гримерку была закрыта, но затем ее открыл мужчина, который порекомендовал артисткам убегать. Они оставили документы, сумки и пытались скрыться, а за ними бежал вооруженный человек. Артистки отметили, что не хотят вспоминать об этом инциденте в деталях.