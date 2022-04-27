Моргенштерн, уехавший из России, признался, что скучает по даче в Уфе

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

27 апреля 2022, 19:32 Источник: teleprogramma.pro

Моргенштерн. Фото: соцсети.

Рэпер Алишер Моргенштерн, который в конце прошлого года уехал из России, признался, что очень скучает по родине, но боится возвращаться, опасаясь преследований со стороны правоохранительных органов.

Моргенштерн покинул страну и поселился в Дубае, после того как глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил его в том, что он торгует в соцсетях зарпещенными веществами. Позже в Татарстане на него завели административное дело о пропаганде наркотиков: некий «активный гражданин» заметил у музыканта татуировку, похожую на лист конопли, и подал заявление в полицию.

Во время стрима на YouTube с блогером Амираном Сардаровым, Моргенштерн признался, что очень скучает по России, но боится, что по возвращении на него «заведут уголовку».

«Я обожаю Россию. Я так хочу на дачу в Уфу. В серые переулки Питера, даже в пробки на МКАДе. Но я просто боюсь, понимаешь?» — сказал Сардарову Моргенштерн.