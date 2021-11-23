Бастрыкин обвинил Моргенштерна в том, что он торгует запрещенными веществами в социальных сетях

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23 ноября 2021, 20:42 Источник: РБК

Моргенштерн, Павел Кашаев/globallook.com

Моргенштерн, по сути, торгует наркотиками в соцсетях. Такое обвинение в адрес популярного рэпера (настоящее имя Алишер Валеев) прозвучало сегодня из уст председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

«Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи», — сказал Бастрыкин на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

Летом Мосгорсуд оштрафовал Моргенштерна на 100 рублей за пропаганду наркотиков к клипах. Сам Валеев, по поводу решения суда сказал тогда: «Меня судили за строчки, которых я не пел».

Комментиряуя сегодняшнее заявление Александра Бастрыкина адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил РБК, что оно вызывает недоумение, и предположил, что председателя Следственного комитета неправильно проинформировали подчиненные, поскольку ранее никаких обвинений, касающихся торговли наркотиками в соцсетях в отношении певца никем не высказывалось.

«Я думаю, не нужно говорить, что Моргенштерн не занимается торговлей наркотиками», — заключил юрист.

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