Моргенштерн приехал в суд на машине за 15 миллионов, а его оштрафовал на 100 тысяч за пропаганду наркотиков в песнях и клипах

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3 июня 2021, 18:02

Фото: cоцсети

Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч за пропаганду наркотиков. Её нашли клипах «Розовое Вино-2» и «Фэмили». На рэпера пожаловался бывший депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов.

Рэпер не мог не воспользоваться случаем устроить шоу из суда, он прикатил на заседание на новеньком McLaren ограниченной серии миллионов за 15, демонстрируя публике, что любой штраф для него – это пустяки. На шею «звезда» нацепил всю свою шкатулку - там подвесок с бриллиантами не меньше чем на полмиллиона долларов.

«Мы все прекрасно понимаем, что мы сейчас в большом отличном цирке, который дарит всем настроение. И это главное», - сказал Алишер в суде. И он попытался использовать «этот цирк» по максимуму ради пиара.

Уже после решения суда, который был боле, чем гуманный – всего 100 тысяч штраф за пропаганду наркотиков в песнях и клипах музыканта, рэпер вышел в прямой эфир, где сообщил, что будет обжаловать решение и за штраф ему «не обидно, скорее даже смешно». «Меня судили за строчки, которых я не пел. Привели администратора канала, который выложил это в интернет — нет, всем пофиг!»

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