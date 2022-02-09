В Татарстане полиция завела на рэпера Моргенштерна дело о пропаганде запрещенных веществ из-за татуировки, похожей на коноплю

В Набережных Челнах на рэпера Моргенштерна завели административное дело о пропаганде наркотиков. Некий «активный гражданин» заметил у музыканта татуировку, похожую на лист конопли, и подал заявление в полицию.
Факт возбуждения административного производства по заявлению «активного гражданина» подтвердил адвокат рэпера Сергей Жорин. Дело возбуждено по статье «пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета».
По словам Жорина, дело завели после ботанической экспертизы татуировок певца. Эксперты сочли, что в трех видеоклипах Моргенштерна видна татуировка, «до степени смешения» похожая на «растение из семейства Cannabis sativa L. из рода однолетних лубоволокнистых растений семейства Коноплевые».
Защита собирается обжаловать постановление о возбуждении административного производства.
Ранее сообщалось, что Алишер Валеев (Моргенштерн) покинул страну после того как глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в соцсетях.