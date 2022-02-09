В Татарстане полиция завела на рэпера Моргенштерна дело о пропаганде запрещенных веществ из-за татуировки, похожей на коноплю

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

9 февраля 2022, 11:38 Источник: "Интерфакс"

Моргенштерн, Павел Кашаев/globallook.com

В Набережных Челнах на рэпера Моргенштерна завели административное дело о пропаганде наркотиков. Некий «активный гражданин» заметил у музыканта татуировку, похожую на лист конопли, и подал заявление в полицию.

Факт возбуждения административного производства по заявлению «активного гражданина» подтвердил адвокат рэпера Сергей Жорин. Дело возбуждено по статье «пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета».

По словам Жорина, дело завели после ботанической экспертизы татуировок певца. Эксперты сочли, что в трех видеоклипах Моргенштерна видна татуировка, «до степени смешения» похожая на «растение из семейства Cannabis sativa L. из рода однолетних лубоволокнистых растений семейства Коноплевые».

Защита собирается обжаловать постановление о возбуждении административного производства.

Ранее сообщалось, что Алишер Валеев (Моргенштерн) покинул страну после того как глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в соцсетях.