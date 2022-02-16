Алишеру Моргенштерну комфортнее жить в Дубае, чем на Родине

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16 февраля 2022, 21:33

pixabay.com

С конца прошлого года российский певец переехал за границу. Как сообщает Readovka.news, в ОАЭ Моргенштерн чувствует себя лучше, чем в Москве.

«Дубай — прекрасное место, здесь очень комфортно. В Москве мне даже не хотелось выходить из дома. А тут ты можешь оказаться самым нищим и никчемным опущенцем среди людей, сидящих с тобой за одним столом. Это классно. Можно набраться опыта», — заявил Моргенштерн.



Сейчас певец продолжает петь и записывать треки. «Ребята из команды поочередно прилетают, и мы также работаем над новыми проектами. В целом, после всей этой ситуации со Следственным комитетом, еще большее количество людей начало интересоваться тем, как у меня дела, как здоровье. Я не остался один»,- поделился артист.



Стоит отметить, что популярность реп-исполнителя на родине не угасает. Моргенштерн — номинант многочисленных музыкальных премий.