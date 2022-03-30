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30 марта 2022, 14:51 Источник: ОСН

Кесария, Израиль, фото: pixabay.com

Шоумен Леван Тодуа назвал бредом сообщения, что Алла Пугачёва в Израиле нашла работу на телевидении.

Примадонна после отъезда из России выходила на связь и писала, что уехала с детьми на каникулы и подлечиться, обязательно вернётся.

Звёздное семейство улетало из Внуково. Вскоре появились сообщения, что Галкин и Пугачёва с двойняшками Гарри и Лизой в Кесарии. В сети появились слухи, что Алла Борисовна, как и другие знаменитости, в Израиле нашла работу. Якобы устраиваются на местное телевидение.

Шоумен Леван Тодуа слухам про Пугачёву не верит. «Это какой-то бред. Алла Борисовна точно ничего вести не будет, ей это не надо, она занимается своими детьми. И у Макса Галкина все хорошо в России, это очередная утка СМИ», — сказал шоумен.

Издание Woman.ru писало, что Примадонне ставят витаминные и омолаживающие капельницы, она проходит сеансы массажей и СПА-процедур.

В Израиле сейчас устанавливается жаркая погода. По словам жителей страны, сегодня в Тель-Авиве может быть до плюс 35.

Кесария, как и Тель-Авиа, находится на Средиземном море.

Актриса театра и кино, телеведущая, дочь легендарного режиссера и известной артистки Юлия Меньшова опровергла слухи об отъезде из России.