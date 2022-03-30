Юлия Меньшова опровергла слухи об отъезде из России: «Я в Москве»

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30 марта 2022, 12:58 Источник: Тeleprogramma.pro

Юлия Меньшова, фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look

Актриса театра и кино, телеведущая, дочь легендарного режиссера и известной артистки Юлия Меньшова опровергла слухи об отъезде из России одной фразой: «Я в Москве».

Телеведущий, журналист Отар Кушанашвили в своем шоу «Каково?» сказал, что Юлия Меньшова «уже далеко, и Чулпан Хаматова не вернется». Вероятно, Отар Кушанашвили сказал это с намеком, что дочь кинорежиссера Владимира Меньшова, получившего в свое время «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит», уехала из России, - сообщает издание teleprogramma.pro.

«Я вообще не комментирую такие высказывания. Но хочу сказать, что я в Москве. Всего доброго», - коротко ответила на вопрос корреспондентов телегида Юлия Меньшова, которая ранее вела на Первом канале шоу с Максимом Галкиным.

Галкин из России уехал с женой и детьми. Его супруга Алла Пугачева сказала, что вернется в Москву.

Иван Ургант уже вернулся в Россию из Израиля, находится в Москве.