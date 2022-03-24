Продюсер Наталья Палинова об отъезде Ивана Урганта в Израиль, где жить дорого: «Слава Богу, работал мальчик столько лет»

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24 марта 2022, 13:34 Источник: Тeleprogramma.pro

Иван Ургант, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Руководитель Music Box, продюсер и медиаменеджер Наталья Палинова считает, что шоумен Иван Ургант уехал в Израиль на некоторое время и вернется в Россию. В конце февраля и начале марта некоторые знаменитости разъехались из России.

Стало известно, что Чулпан Хаматов поселилась в своем доме в Латвии и нашла работу, Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиной и детьми проводит отпуск в Израиле. В Израиле находится и Иван Ургант.

Наталья Палинова отметила, что сейчас «наш шоу-бизнес колбасит». Говоря о том, что многие критикуют ведущего шоу «Вечерний Ургант» за его отпуск, эксперт российского шоу-бизнеса Наталья Палинова сказала, что не видит в отъезде телеведущего из России какой-то проблемы. По мнению продюсера, его шуточки в нынешних реалиях мало кому нужны. В выпуске YouTube-проекта «Алена, блин!» Палинова отметила: «Ну а что Ивану Урганту делать в Москве? Программа его приостановлена. Веселить, шутить в его манере сейчас уж точно не к месту, эфирная сетка наполнена абсолютно другим контентом...

Ну выдался у него отпуск, почему бы не поехать. Есть у него на это есть деньги. В Израиле тепло, хорошо, но дорого. Но слава Богу работал мальчик столько лет без выходных...».