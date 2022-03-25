Тeleprogramma.pro: у Пугачёвой в Израиле имеется недвижимость

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25 марта 2022, 14:01 Источник: Тeleprogramma.pro

фото: Efi Keren, globallookpress.com

Алла Пугачева с детьми и мужем Максимом Галкиным уехала из России на время. Как рассказала Примадонна, у детей - каникулы, а ей необходимо подлечиться. СМИ пишут, что Алла Борисовна с семьей находится в Израиле.

Было время, когда Пугачева отдыхала в Кесарии. Израильский древний город Кесария находится недалеко от Тель-Авива, на берегу Средиземного моря. Из программы «Одна минута» стало известно, что у Пугачевой в Кесарии имеется квартира.

Кроме нее из заграничной недвижимости у звездного семейства есть дача под Варной в Болгарии. Но там Алла Пугачева редкий гость, - сообщает Тeleprogramma.pro. По слухам, есть у артистки и недвижимость в Майами. В США живет Кристина Орбакайте.

В России Пугачева и Галкин с детьми живут в загородном дворце, который шоумен построил до женитьбы и привел в свой особняк Примадонну.

Пугачева владеет пятикомнатной квартирой на улице Тверской в Москве. Из той же программы стало известно, что певица пытается сдать ее за 220 тысяч рублей в месяц.

Алла Пугачёва назвала богохульником священника Андрея Ткачёва, порадовавшегося её отъезду из России.