Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

10 марта 2022, 16:21 Источник: СтарХит

Алла Пугачева, фото: vk.com/allaprimadonna

Алла Пугачёва назвала богохульником священника Андрея Ткачёва, порадовавшегося её отъезду из России.

Поклонники Примадонны гадают, куда уехала Алла Борисовна с детьми.

В СМИ в первых числах марта появились сообщения об отъезде Пугачёвой из России. У певицы есть традиция - в начале марта встречать весну желтыми цветами. Много лет артистка собирала на этот праздник друзей в своем доме. В этом году праздника не было.

24 февраля началась спецоперация Вооруженных сил РФ на Украине. Некоторые знаменитости быстро покинули Россия.

Один из жителей центра Москвы написал в соцсети, что видел Аллу с детками в аэропорту, из которого вылетают частные самолеты. Пошли слухи - Пугачёва улетела за границу с детьми.



Протоиерей Андрей Ткачёв заявил: «Заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал!» И Алла Борисовна вышла на связь в Instagram и Вконтакте. Она не уточнила, в какой стране сейчас находится, только ответила хейтерам: «Рано радуетесь! Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией!».

«Вернусь — разберемся! Схожу в церковь твою, Андрюша, помолюсь за тебя, богохульник!» - пообещала Андрею Ткачёву Пугачёва.

Поклонники Примадонны полагают, что она могла улететь в США, где живёт её дочь Кристина Орбакайте, на Кипр, где у неё в Лимассоле квартира, в Юрмалу или в Израиль.