Уехавший с семьёй в отпуск Иван Ургант вышел на связь с подписчиками и призвал их: «Без паники»

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11 марта 2022, 17:06

Иван Ургант, фото: Anatoly Lomohov, globallookpress.com

Ведущий шоу на Первом канале Иван Ургант не ведёт свою вечернюю программу. Стало известно, что телеведущий находится в отпуске. Из России с семьями уехали некоторые знаменитости, в том числе Алла Пугачева с детьми. По слухам, она в Израиле. Также по сообщениям СМИ, в Израиле и Иван Ургант.

Ведущий программы «Вечерний Ургант» впервые после продолжительной паузы вышел на связь с подписчиками своего микроблога. Ургант подтвердил информацию о том, что находится в отпуске.

Он призвал своих поклонников и телезрителей не волноваться по поводу его отъезда и пообещал скоро вернуться. Страну, в которой семья телеведущего проводит каникулы, он не назвал. «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — сделал Иван Ургант подпись к своему фото, на котором он запечатлен небритым и в бейсболке.

Возможность писать комментарии под этим постом Иван Ургант отключил, - сообщает Тeleprogramma.pro.

Еще 25 февраля в паблике «Вечерний Ургант» соцсети Вконтакте появилось сообщение для телезрителей следующего содержания:

«Всем нашим зрителям, взволнованным отсутствием передачи в эфире, спешим сообщить о том, что мы взяли тайм-аут на несколько дней. Редакция телепередачи работает в прежнем режиме над будущими выпусками. До скорой встречи в эфире!»

Алла Пугачева с семьей, возможно, тоже сейчас в Израиле. На радостное сообщение священника Андрея Ткачева о ее отъезде из России Примадонна назвала его богохульником и пообещала вернуться.