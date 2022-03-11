Baza: телеведущий Иван Ургант уехал из России

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11 марта 2022, 16:14

Ургант у ёлки, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

В пятницу, 11 марта, стало известно об отъезде из России ведущего Первого канала Ивана Урганта. Такую информацию сообщило издание Baza.

Как отметили журналисты ресурса, Ургант уехал из страны вместе с семьей несколько дней назад. Предполагают, что он может находиться сейчас в Израиле.

Близкий к телеведущему источник отметил, что Ургант и его родственники отправились в Израиль на отдых.

«Съемок у него сейчас нет, у детей каникулы», − цитирует Baza слова источника.

Опасения о преследовании телеведущего по политическим мотивам возникли, когда Иван и ряд других медийных деятелей осудили военную операцию Москвы по принуждению Украины к миру.

В момент подготовки материала стало известно, что Ургант подтвердил свой отъезд, показал фотографии себя и родни, но обещал вернуться.