Baza: телеведущий Иван Ургант уехал из России

В пятницу, 11 марта, стало известно об отъезде из России ведущего Первого канала Ивана Урганта. Такую информацию сообщило издание Baza.
Как отметили журналисты ресурса, Ургант уехал из страны вместе с семьей несколько дней назад. Предполагают, что он может находиться сейчас в Израиле.
Близкий к телеведущему источник отметил, что Ургант и его родственники отправились в Израиль на отдых.
«Съемок у него сейчас нет, у детей каникулы», − цитирует Baza слова источника.
Опасения о преследовании телеведущего по политическим мотивам возникли, когда Иван и ряд других медийных деятелей осудили военную операцию Москвы по принуждению Украины к миру.
В момент подготовки материала стало известно, что Ургант подтвердил свой отъезд, показал фотографии себя и родни, но обещал вернуться.