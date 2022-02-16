Актриса Любовь Толкалина отмечает день рождения

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16 февраля 2022, 14:51 Источник: Тeleprogramma.pro

Любовь Толкалина, фото: facebook.com/tolkalina

Актриса театра и кино Любовь Толкалина в среду отмечает день рождения. 16 февраля Толкалиной исполнилось 44 года. Красавица Любовь Толкалина не только актриса, но и спортсменка и мама взрослой дочери Марии Кончаловской.

Любовь родилась в небольшой деревне Михайловка Рязанской области. Она занималась плаванием, и сейчас часто размещает в соцсетях фото из бассейна. Толкалина - кандидат в мастера спорта по синхронному плаванию. Работала в детском "Театре на воде", который основала её тренер Ирина Вячеславовна Дергачёва, играла Русалочку.

Учиться на актрису она решила в Москве. И после окончания школы из Рязани поехала в столицу, поступила во ВГИК. В Москве она познакомилась с режиссером Егором Кончаловским, начали встречаться и вскоре жить вместе.

Влюблённые родили дочь. Но Кончаловский так и не повел Любовь в ЗАГС, отношения они с Толкалиной не узаконили. Прошлым летом Марии исполнилось 20 лет. Дочь пары уже вышла замуж. Мария Кончаловская - талантливая художница.