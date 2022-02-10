Прохор Шаляпин поделился, что у него нет романа с блогером Викторией Демидовой, и он сейчас одинок

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10 февраля 2022, 14:15 Источник: Тeleprogramma.pro

Прохор Шаляпин, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин сейчас совершенно одинокий человек. Мужчине необходимо восстановиться после смерти жены Татьяны Дэвис. Супруга артиста канадская бизнесвумен скончалась от последствий коронавируса. Татьяна ушла из жизни в США вскоре после свадьбы с Прохором.

Шаляпин был в России и даже не смог проводить любимую женщину в последний путь.

Артиста считают любителем возрастных женщин. На программе «Прямой эфир» Андрей Малахов предложил Прохору присмотреться к блогеру Виктории Демидовой, которая делится в соцсетях с подписчиками советами по фитнесу. Демидова недавно рассталась с мужем блогером Сергеем Бойцовым, который моложе женщины почти на 15 лет.

Певец Прохор Шаляпин уверяет, что никаких романтических отношений у него сейчас нет, ему надо время, чтобы восстановиться после смерти супруги. Артист призвал не придумывать за него романтические истории «Если будет невеста, то узнают все и сразу», - сказал Прохор Шаляпин в беседе с Тeleprogramma.pro.