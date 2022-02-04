Ярмольник, отвечая на вопрос о преемнике Маслякова, заявил, что «их пути разошлись» и «возвращаться он не хочет»

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4 февраля 2022, 14:31 Источник: teleprogramma.pro

Леонид Ярмольник, фото: Lev Ilyin/Global Look Press

Российский актер Леонид Ярмольник ответил на вопрос о том, поступало ли ему предложение стать временным телеведущим программы «КВН», пока Александр Масляков лечится от новой коронавирусной инфекции. Заслуженный деятель искусств РФ подхватил «заразу» второй раз и вынужден сидеть дома.

«Ковид подкрался ко мне второй раз, и говорят, что надо посидеть дома. Но игра не может быть без ведущего. Поэтому на первых играх, что меня нет, мы будем приглашать известных кавээнщиков или людей, не чужих нашей передаче, и посмотрим, у кого как с ведением сложится»,- обратился телеведущий к пользователям в соцсетях.

В свою очередь, бывший член жюри программы Леонид Ярмольник категорично против возвращения в КВН. Актер отметил, что не имеет отношения к проекту с 2012 года.

«Не бываю там. Мы давно с Масляковым завязали отношения … Наши пути-дороги разошлись много лет назад по принципиальным соотношениям. Вернуться точно не хотел бы»,- добавил артист в беседе с порталом teleprogramma.pro.