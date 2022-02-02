Александр Масляков заразился COVID-19

Телеведущий Александр Масляков в среду, 2 февраля, сообщил, что заразился коронавирусом нового типа, вследствие чего вынужден будет пропустить первые игры нового сезона Клуба веселых и находчивых.
По словам Александра Маслякова, к нему второй раз "подкрадывается ковид", поэтому врачи призвали его некоторое время оставаться дома.
Масляков также обратил внимание на то, что КВН не может остаться без ведущего, вследствие чего на первых играх сезона на его роль будут приглашаться известные квнщики и люди, которые так или иначе имеют отношение к передаче.
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