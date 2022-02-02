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Попова сообщила, что в России выявили подвид «омикрона» ВА.2

, 17:44 Источник: РИА "Новости"

Попова сообщила, что в России выявили подвид «омикрона» ВА.2
глава Роспотребнадзора Анна Попова, Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете по борьбе с COVID-19 заявила, что на территории Российской Федерации обнаружили случаи заражения подвидом штамма коронавируса "омикрон" ВА.2.

Согласно последней информации, предоставленной Анной Поповой, подвид мутации "омикрон" BA.2 к настоящему моменту выявили в Москве, республике Марий Эл, Ростовской области, а также в республике Башкортостан.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что поступившие из нескольких стран мира данные свидетельствуют о более высокой заразности вышеуказанного подвида, чем BA.1.

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