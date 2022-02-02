Аргументы Недели → Общество 13+

Попова сообщила, что в России выявили подвид «омикрона» ВА.2

2 февраля 2022, 17:44 Источник: РИА "Новости"

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Alexander Kulebyakin/Global Look Press Глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете по борьбе с COVID-19 заявила, что на территории Российской Федерации обнаружили случаи заражения подвидом штамма коронавируса "омикрон" ВА.2. Согласно последней информации, предоставленной Анной Поповой, подвид мутации "омикрон" BA.2 к настоящему моменту выявили в Москве, республике Марий Эл, Ростовской области, а также в республике Башкортостан. Глава Роспотребнадзора уточнила, что поступившие из нескольких стран мира данные свидетельствуют о более высокой заразности вышеуказанного подвида, чем BA.1.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов. Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки

Или Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru Подписка до 02.02.2023 Купите свежий номер Нажимая кнопку «Купить», я соглашаюсь с условиями подписки