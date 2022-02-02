Попова сообщила, что в России выявили подвид «омикрона» ВА.2

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете по борьбе с COVID-19 заявила, что на территории Российской Федерации обнаружили случаи заражения подвидом штамма коронавируса "омикрон" ВА.2.
Согласно последней информации, предоставленной Анной Поповой, подвид мутации "омикрон" BA.2 к настоящему моменту выявили в Москве, республике Марий Эл, Ростовской области, а также в республике Башкортостан.
Глава Роспотребнадзора уточнила, что поступившие из нескольких стран мира данные свидетельствуют о более высокой заразности вышеуказанного подвида, чем BA.1.