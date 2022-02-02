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Попова заявила, что в 83 регионах России подтвердили 15 287 случаев заражения штаммом «омикрон»

, 17:17 Источник: РИА "Новости"

Попова заявила, что в 83 регионах России подтвердили 15 287 случаев заражения штаммом «омикрон»
лаборатория, Jens Büttner/dpa

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 2 января, заявила, что к настоящему моменту в 83 регионах Российской Федерации зарегистрировали 15 287 случаев заражения штаммом COVID-19 "омикрон".

По словам Анны Поповой, заболеваемость коронавирусной инфекцией на территории России сейчас быстрее всего растет среди подростков 15-17 лет.

Напомним, ранее ученые из Дании рассказали, что подвид нового варианта коронавируса "омикрон" что BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1. Исследование показало, что вакцинация снижает риск заболевания.

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