Ученый из Дании Мёллер предупредила о высокой заразности подвида «омикрона» BA.2

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1 февраля 2022, 16:58 Источник: РИА Новости

пробирки, фото: pixels.com

Ученые из Дании рассказали, что BA.2, подвид нового варианта коронавируса «омикрон», значительно заразнее оригинального штамма BA.1. При этом исследование показало, что вакцина снижает риск заболевания.

В датском Институте сывороток выяснили, что риск заражения инфицированным человеком членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным омикрон-штаммом.

Специалист датского института сывороток Камилла Холтен Мёллер уточнила, что по результатам анализов, независимо от вакцинации, все пациенты более восприимчивы к BA.2, чем к BA.1. При этом люди без прививки чаще заражают окружающих подвидом «омикрона», чем оригинальным вариантом, добавила эксперт.

«Это говорит о том, что BA.2 присуща более высокая заразность по сравнению с BA.1. Но исследования показывают, что привитые, особенно прошедшие ревакцинацию, заражаются намного реже и намного реже передают инфекцию как в случае с BA.1, так и в случае с BA.2»,- пояснила ученый.

В институте отметили, что исследование пока не прошло коллегиальную проверку. В нем приняли участие более 8,5 тысячи семей и суммарно около 18 тысяч человек в период с 20 декабря 2021 года по 18 января.

Подвид штамма «омикрон» BA.2 был обнаружен в начале 2022 года и быстро стал доминирующим вариантом коронавируса в Дании, вытеснив оригинальный.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что человек с признаками коронавирусной инфекцией COVID-19 заразен для окружающих, даже если результат ПЦР-теста у него отрицательный.

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