Тимаков: человек с признаками COVID-19 заразен для окружающих, даже если результат ПЦР-теста у него отрицательный

Аргументы Недели → Общество 13+

1 февраля 2022, 14:13

фото: pixabay.com

Человек с признаками заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 заразен для окружающих, даже если результат ПЦР-теста у него отрицательный. Врач-инфекционист Евгений Тимаков перечислил ситуации, в которых анализ может не выявить наличие коронавируса, в частности, омикрон-штамма, в организме человека.

В интервью радио Sputnik доктор Тимаков рассказал, что омикрон-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов. Инфекционист добавил, что если при всех симптомах COVID-19 у пациента результат теста оказался отрицательный, может быть, у него был неправильно взят анализ: или не в тот день, или недостаточное количества материала.

Но он может выделять вирус и заражать окружающих.

Евгений Тимаков призывает при наличии симптомов заболевания даже тому человеку, у которого был отрицательный результат ПЦР-теста, сократить контакты с другими людьми.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 125 836 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. "Омикрон" к настоящему моменту зарегистрировали в 83 регионах Российской Федерации.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости