Биологическая мать блогера и тиктокера Дани Милохина: «Даня меня игнорит»

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25 января 2022, 16:33 Источник: Тeleprogramma.pro

Даня Милохин, фото: vk.com/danya_milokhinreal

Популярный российский блогер и тиктокер, участник шоу "Ледниковый период" Даня Милохин вырос без родной матери. Биологическая мать блогера Любовь Милохина заявила, что общение с сыном у неё не складывается.

Жительница Оренбургской области Любовь Милохина оставила своих маленьких сыновей Илью и Даню в детском доме. Старшему Илье тогда было четыре года, Дане — три. Илья Милохин захотел узнать о своих родителях. Первый канал нашёл мать и отца парней.

Мама Ильи и Дани живёт в деревне, работает в школьной столовой. У неё есть семья, двое детей-школьников. Старший сын Любы общается с мамой и младшими братом и сестрой. Даня по-прежнему таит обиду на маму,- пишет "Комсомольская правда".

Портал teleprogramma.pro со ссылкой на газету сообщает, что Любовь Милохина не смогла добыть номер телефона Дани, но нашла контакт его продюсера. Она несколько раз за этот год звонила сыну, оставляла Дане сообщения, рассказывала про их жизнь, поздравляла его с днем рождения. "Но ответов так и не получила. Даня меня полностью игнорит",- переживает женщина.

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