Лазарев не соблюдает никаких диет, чтобы оставаться в отличной физической форме

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3 ноября 2021, 15:16 Источник: teleprogramma.pro

Сергей Лазарев, фото: Instagram

Популярный российский певец Сергей Лазарев заявил, что нужно развиваться и работать, несмотря на введение вынужденных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции в России. Он считает, что от артиста в такой ситуации «мало что зависит».

«В таком режиме сложно работать, потому что от артистов мало что зависит. Мы можем только готовиться к шоу и надеяться, что все локдауны уйдут в прошлое, а мы заживем нормальной, спокойной жизнью. Поэтому я со своей командой начинаю готовиться к шоу и туру. Считаю, что работать и продолжать развиваться нужно»,- поделился исполнитель в беседе с порталом teleprogramma.pro.

Лазарев отметил, что его команда в полном составе рядом с ним, ему удалось сохранить людей за время пандемии. Участник «Евровидения-2019» исправно платит зарплату своим сотрудникам, никого не сокращает. При этом певец признался, что из-за ограничений «окупаемость концертов под большим вопросом», но он не собирается останавливаться.

«Надо двигаться вперед, и иду на риски»,- продолжил бывший солит группы «Smash».

Также артист рассказал, что за последний год скинул много килограммов.

«Сейчас, наоборот, набираю мышечную массу, пытаюсь войти в форму. Никакой диеты специальной нет — ем нормально, просто занимаюсь в зале регулярно»,- уточнил он.

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