Волочкова сообщила, что в период нерабочих дней планирует уехать отдыхать на море

Российская балерина Анастасия Волочкова в рамках беседы с журналистами в понедельник, 1 ноября, сообщила, что восприняла период нерабочих дней как каникулы и намерена в ближайшее время отправиться на море.
Анастасия Волочкова отметила, что успела до периода нерабочих дней провести спектакль, а теперь у нее есть время восстановиться.
"Вся изоляция мне на руку", – подчеркнула балерина в беседе с teleprogramma.pro. Артистка планирует провести время в своем загородном доме, где есть не только русская баня, но и собственные балетный зал и театр. Позже Волочкова уедет отдыхать.
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