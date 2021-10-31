Во время нерабочих дней россияне стали больше интересоваться сайтами знакомств

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31 октября 2021, 10:37 Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Нерабочие дни, объявленные в России из-за пандемии, спровоцировали активность на сайтах по поиску специалистов и услуг, а также сервисах знакомств. Об этом говорится в исследовании РБК.

Накануне локдауна резко выросло число регистраций на сервисах поиска специалистов и услуг «Профи.ру» и YouDo. Активнее всего регистрируются мастера по маникюру, бровисты, парикмахеры. Например, на «Профи.ру» количество парикмахеров увеличилось сразу на 82%. Из-за закрытия шиномонтажных мастерских заметно выросло число предлагающих свои услуги специалистов по замене колес. Больше стали регистрироваться также курьеры, клинеры, психологи.

Популярный сервис знакомств «Мамба» тоже зафиксировал всплеск активности пользователей. Менеджеры сервиса отмечают, что аналогичный рост они отмечали в апреле 2020 года, в разгар самоизоляции. Люди стали чаще регистрироваться и продвигать свои анкеты, чтобы найти пару и вместе провести вынужденные выходные. Заметнее всего рост интереса к знакомствам онлайн оказался в курортных городах: в Краснодарском крае число регистраций увеличилось на 10,2%, в Крыму — на 7,5%, в Калининграде — на 8,5%. Вероятнее всего, это связано с ожиданиями притока туристов.

Ранее сообщалось, что 23% москвичей собираются во время нерабочих дней, объявленных в связи с пандемией, продолжать трудиться. Это показал опрос, проведенный порталом SuperJob.

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