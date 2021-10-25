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Четверть москвичей планируют работать в вынужденные выходные дни

, 09:13 Источник: SuperJob

Четверть москвичей планируют работать в вынужденные выходные дни
Фото: pixabay.com

23% москвичей собираются во время нерабочих дней, объявленных в связи с пандемией, продолжать трудиться. Это показал опрос, проведенный среди столичных жителей порталом SuperJob.

В Москве в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки нерабочими днями объявлен период с 28 октября по 7 ноября. В столице будут закрыты все развлекательные заведения, рестораны, торовые центры, фитнес-клубы.

Портал SuperJob поинтересовался у экономически активных жителей столицы, чем они будут заниматься в нерабочие дни. 23% ответили, что продолжат работать, как и раньше. 13% заявили, что просто будут сидеть дома. 9% потратят это время на саморазвитие, 8% - на домашние дела, по 7% уедут на дачу или будут отсыпаться. Лишь 2% опрошенных сказали, что постараются в эти дни больше бывать на воздухе и заниматься спортом, и считанные единицы собираются уехать в путешествие по стране или за рубеж. / Дистанционно.

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