В Москве ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября
21 октября 2021, 12:37
В Москве в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки нерабочими днями объявлен период с 28 октября по 7 ноября. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте мэра Сергея Собянина.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года №595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г." установить в городе Москве с 28 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни»,- сказано в документе.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ предложило в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября ввести дополнительные каникулы в школах.
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