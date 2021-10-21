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В Москве ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября

, 12:37

В Москве ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября
Москва, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

В Москве в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки нерабочими днями объявлен период с 28 октября по 7 ноября. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте мэра Сергея Собянина.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года №595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г." установить в городе Москве с 28 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни»,- сказано в документе.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ предложило в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября ввести дополнительные каникулы в школах.

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