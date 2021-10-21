Минпросвещения РФ рекомендует школам объявить каникулы с 30 октября по 7 ноября

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21 октября 2021, 12:25

мальчик, фото: pixels.com

Минпросвещения РФ намерено в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно ввести дополнительные каникулы. Об этом говорится в официальном Телеграм-канале ведомства.

«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику»,- пояснили в министерстве.

Отмечается, что у большинства российских школьников, которые учатся по четвертной системе, каникулы попадают на нерабочие дни. При этом в некоторых регионах дети учатся по модульной системе: пять недель учебы и одна неделя отдыха. В таких школах каникулы начинаются с 15 ноября.

«Нерабочая неделя в таком случае приплюсуется к действующей каникулярной сетке. В регионах, где нерабочий период будет объявлен раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует и эти дни включить в каникулы»,- добавили в ведомстве.

В таком случае школам будет необходимо предусмотреть корректировку образовательных программ. Дистанционного обучения в эти дни не предусматривается.

Напомним, что 20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября.

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