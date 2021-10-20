Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября. Вышеуказанное решение связано с ускоренным распространением коронавируса нового типа.
Подчеркивается, что глава государства к настоящему моменту поставил свою подпись под указом "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года".
Ранее сегодня Владимир Путин призвал граждан страны активно проходить вакцинацию против коронавирусной инфекции. По словам президента РФ, препараты, которые в настоящий момент есть в стране, являются надежными.
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