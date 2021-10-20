Путин призвал россиян активно прививаться от COVID-19

Президент России Владимир Путин в среду, 20 октября, призвал граждан страны активно прививаться от COVID-19. По словам главы государства, пройти вакцинацию против коронавируса лучше, чем болеть.
Владимир Путин назвал странным то, что некоторые люди медлят с вакцинацией, а также отметил, что препараты, которые есть в Россиия, являются надежными.
Напомним, президент Российской Федерации ранее сегодня поддержал предложение ввести нерабочие дни с сохранением заработной платы в стране с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса нового типа.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.