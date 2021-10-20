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Путин призвал россиян активно прививаться от COVID-19

, 15:19 Источник: ТАСС

Путин призвал россиян активно прививаться от COVID-19
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в среду, 20 октября, призвал граждан страны активно прививаться от COVID-19. По словам главы государства, пройти вакцинацию против коронавируса лучше, чем болеть.

Владимир Путин назвал странным то, что некоторые люди медлят с вакцинацией, а также отметил, что препараты, которые есть в Россиия, являются надежными.

Напомним, президент Российской Федерации ранее сегодня поддержал предложение ввести нерабочие дни с сохранением заработной платы в стране с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса нового типа. 

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