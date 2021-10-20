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Путин объявил нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября

, 15:07 Источник: РИА "Новости"

Путин объявил нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в среду, 20 октября, поддержал предложение ввести нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса нового типа.

Подчеркивается, что граждане получат заработную плату за те дни, которые было решено объявить нерабочими. Глава государства обратил внимание на то, что в настоящий момент особенно важно сбить пик новой волны пандемии COVID-19 в стране.

Владимир Путин также заметил, что главы регионов РФ имеют право вводить нерабочие дни раньше 30 октября, а также продлить их после 7 ноября.

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