Путин объявил нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября

Аргументы Недели → Общество 13+

20 октября 2021, 15:07 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в среду, 20 октября, поддержал предложение ввести нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса нового типа.

Подчеркивается, что граждане получат заработную плату за те дни, которые было решено объявить нерабочими. Глава государства обратил внимание на то, что в настоящий момент особенно важно сбить пик новой волны пандемии COVID-19 в стране.

Владимир Путин также заметил, что главы регионов РФ имеют право вводить нерабочие дни раньше 30 октября, а также продлить их после 7 ноября.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости