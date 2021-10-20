Голикова назвала критической смертность от коронавируса нового типа в 17 регионах

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова днем в среду, 20 октября, заявила, что в семнадцати регионах страны смертность от коронавируса нового типа в настоящий момент является критической.
Татьяна Голикова также отметила, что превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируется сейчас в 35 субъектах.
По словам вице-премьера РФ, подъем заболеваемости COVID-19 в России в текущем сезоне связан с тем, что некоторые граждане страны не соблюдают ограничительные меры. Кроме того, на данный фактор влияют недостаточные темпы вакцинации.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.