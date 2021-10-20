Голикова назвала критической смертность от коронавируса нового типа в 17 регионах

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20 октября 2021, 15:03 Источник: ТАСС

вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Russian Government/Global Look Press

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова днем в среду, 20 октября, заявила, что в семнадцати регионах страны смертность от коронавируса нового типа в настоящий момент является критической.

Татьяна Голикова также отметила, что превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируется сейчас в 35 субъектах.

По словам вице-премьера РФ, подъем заболеваемости COVID-19 в России в текущем сезоне связан с тем, что некоторые граждане страны не соблюдают ограничительные меры. Кроме того, на данный фактор влияют недостаточные темпы вакцинации.

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