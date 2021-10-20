Владимир Путин сегодня на заседании с правительством обсудит ситуацию с COVID-19

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20 октября 2021, 07:59 Источник: ТАСС

В. Путин, Фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в среду, 20 октября, проведет совещание с членами правительства, и одной из тем обсуждения будет ситуация в России с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Накануне ситуация с COVID-19 обсуждалась на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения.

Голикова во вторник уже предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Глава Роспотребнадзора Анны Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в последние дни растёт в 79 из 85 регионов РФ.

Среди предложений Голиковой - призвать не привившихся неработающих пенсионеров уйти на самоизоляцию. Вице-премьер посоветовала работодателям отправить сотрудников старше 60 лет, которые до сих пор не прошли вакцинацию от ковида, на удаленную работу минимум на четыре недели, чтобы они смогли сделать прививки.

Голикова предложила предоставлять сотрудникам для вакцинации два дополнительных выходных дня.

По идее вице-премьера, после 7 ноября следует расширить практику применения QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации или перенесенного ковида. Она предложила допускать на объекты, которые будут открываться после нерабочих дней, только при наличии QR-кода.

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