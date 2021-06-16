Лидер группы «Queen» Фредди Меркьюри: национальность и история семьи

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16 июня 2021, 19:09 Антон Дубровский, Журналист

Фото: Ilpo Musto/REX/FOTODOM; На фото: Фредди Меркьюри

Фредди Меркьюри оставил наследие, на которое определенно повлияло его происхождение, так как его родословная берет свое начало в Азии и Африке. Более чем через четверть века после его смерти солист «Queen» Фредди Меркьюри вспоминается как один из величайших рок-исполнителей в истории. Но немногие его поклонники знают, что он также был первой международной поп-суперзвездой с азиатскими и африканскими корнями.

Тайна



«Я думаю, что за всю свою карьеру Фредди Меркьюри жил и творил, опираясь на четыре фактора, которые он пытался скрыть», - говорит Джейсон Кинг, адъюнкт-профессор Музыкального Института Клайва Дэвиса при Нью-Йоркском Университете.



Кинг отмечает, что о двух из этих факторов, которые вращаются вокруг ориентации Меркьюри, а позже и его диагноза о заболевании СПИДом, написано достаточно широко. Гораздо меньше внимания уделяется тем факторам, которые касаются его расы и национальности.



«Несмотря на то, что Фредди жил стараясь максимально скрывать эти четыре свои особенности от посторонних, он творил, опираясь на них, сохраняя определенную конфиденциальность и тайну», - объясняет Кинг, который в настоящее время работает над биографией Меркьюри.



С выходом биографического фильма «Queen» «Богемская Рапсодия» многие пытаются переоценить наследие Меркьюри и то, как прошлое Фреди повлияло на его искусство.



Рожденный Фаррухом Булсарой в семье парсов (парсы — народ иранского происхождения, проживающий на западе Индии. Представляют собой этнорелигиозную общность, исповедующую зороастризм – авт.), живущих на Занзибаре, Меркьюри был отправлен в Индию, чтобы получить образование в школе Святого Петра - школе-интернате для мальчиков в месте, которое тогда было известно как Бомбей. Семья переедет в Англию только после Занзибарской революции 1964 года.



Национальность



«Интересно наблюдать за тем, как много людей все еще думают, что Фредди был белым британским, парнем», - говорит пакистанская писательница Надя Акбар. Акбар впервые услышала музыку Меркьюри, просматривая коллекцию компакт-дисков своего отца в детстве в 1990-х годах, но она не знала о прошлом Меркьюри, пока парсийский друг её семьи не рассказал ей об истории жизни певца. Ее роман «Прощай, Фредди Меркьюри», посвящен диджею радио в современном Лахоре, который чувствует особую связь с рокером.



«Queen - не просто его любимая группа, а Фредди Меркьюри - его кумир», - рассказывает Акбар о главном герое ее романа под именем Багси. «Фредди Меркьюри — это тот, кто вышел за рамки того, чтобы быть просто большой фигурой на мировой арене. Для Багси Фредди — это целое пространство, в котором может существовать и место, куда он может отправиться».



Такая связь с творчеством Меркьюри особенно сильна в индийской общине парсов, которые впервые прибыли в Индию из Ирана в восьмом веке для того, чтобы избежать религиозных преследований. Они сохранили свою религию, культуру и обычаи и сегодня. Так, для 39-летнего музыканта, по национальности парса, Фероза Караи группа «Queen» стала частью саундтрека его жизни.



«Если вы выросли в семье парсов, особенно в 80-е и 90-е годы, то Фредди был для вас своего рода сияющей звездой», - говорит Караи. Фероз помнит, как его мать плакала в течение нескольких дней после смерти Меркьюри от осложнений из-за СПИДа в 1991 году. «Он определенно считался для народа Парси одним из примеров того, что этому народу по плечу все, что угодно».



Карай в течение многих лет возглавлял трибьют-группу, основанную на творчестве «Queen» под названием «The Good Old Fashioned Lover Boy» (в честь одноименной песни «Queen» 1976 года). «Одна особенность, которую я заметил в творчестве нашей группы, заключалась в том, что независимо от того, какая публика присутствовала в зале во время концерта, энергетика песен «Queen» никого не оставляла равнодушным».



Фигура



Карай считает, что погружение в ауру творчества знаменитой персоны Меркьюри также изменило его собственный стиль исполнения. «Свобода самовыражения Фредди на сцене дала и мне возможность чувствовать себя там свободным», - говорит он. «Я мог бы просто, как Фреди, носить короткие шорты, иметь усы и свободно передвигаться по сцене и не бояться быть естественным и открытым в своих песнях перед множеством людей, как это было у него, но чувствовать дух Фредди и подобную свободу – это гораздо большее», - объясняет Фероз.



В то время как многие критики считают, что Меркьюри пытался скрыть свое этническое происхождение, Кинг говорит, что фактов, достоверно подтверждающих это, нет.



«Когда вы обращаетесь к истории и оглядываетесь на ранние интервью Фредди с «Queen», особенно британской прессе в 1970-х годах, то можно заметить, что его очень часто спрашивали о его прошлом», - говорит Кинг. «В этих интервью он говорит: «Да, я родом с Занзибара, и мои родители оттуда также».



Англия



Одним из факторов, объясняющих, почему Меркьюри был достаточно замкнутым, когда дело касалось его личности, могла быть политическая ситуация в Соединенном Королевстве в 1960-х годах.



«Его жизнь в Лондоне была, в основном, жизнью в изгнании по сравнению с его жизнью на Занзибаре», - объясняет Кинг. «Я уверен, что он был рад оказаться в Лондоне, потому что это было действительно захватывающее место в середине 1960-х годов, но это одновременно также было местом, в котором была сконцентрирована невероятная враждебность по отношению к мигрантам».



В то время как происхождение Меркьюри, возможно, не так широко обсуждалось при его жизни, и Кинг, и Карай говорят, что на его методе написания песен очевидно оказывали влияние воспоминания его детства.



«Фредди всегда увлекался западной музыкой, но я думаю, что, когда ты растешь в индийской семье, то такая смесь культур очень сильно влияет на тебя», - сказал Караи. «Это особенно очевидно в таких песнях, как «Mustapha». Даже когда Меркьюри просто импровизирует, в его песнях можно заметить сочетание строчек, которые выражаются практически в форме газели (газель - форма любовного стихотворения или оды, берущая начало в арабской поэзии – авт.)", - объясняет Фероз ссылаясь на древнюю поэтическую форму.



Культура



«Mustapha» в исполнении Меркьюри демонстрирует практически тот же певческий метод, который можно услышать в призыве к молитве», - говорит Кинг. Другие песни, включая эпическую «Bohemian Rhapsody», также можно рассматривать как примеры постколониального типа написания песен. Это отмечают и Кинг, и другие музыкальные журналисты.



«Фредди, как и многие постколониальные фигуры, трансформировавшие свою личность, стал очень английским», - поясняет Кинг, указывая на такие вещи, как ношение Меркьюри государственного флага Великобритании во время концертов и название («Queen» - «Королева» - авт.), которое он выбрал для самой группы.



Возможно ли пересмотреть фигуру Фредди Меркьюри не как английскую суперзвезду, а как одну из крупнейших африканских поп-звезд всех времен или как одну из крупнейших индийских поп-звезд всех времен? Или подобное - фантастика? – задает риторический вопрос Кинг. «Но он определенно самая большая рок-звезда среди парсов всех времен», - завершает Джейсон.

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