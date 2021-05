Пользователи Сети обвинили победителей «Евровидения-2021» в плагиате песни Пугачевой

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

29 мая 2021, 20:59

Алла Пугачева, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В песне итальянской группы Maneskin "I wanna be your slave" есть такие слова: "I wanna be your master, I wanna be your gangster", что в переводе означает: "Я хочу быть твоим хозяином, я хочу быть твоим гангстером".

Блогер в TikTok с ником all_sea_in_me обратила внимание, что текст очень похож на популярную песню Примадонны "Будь или не будь". Алла Пугачева поет: "Будь со мной мальчиком, будь со мной мастером, будь со мной гангстером".

В Сети шутят, что с удовольствием бы послушали результат совместного творчества исполнителей. Некоторые даже нашли сходство солиста группы Даминано с Галкиным, супругом Пугачевой.

Ранее стало известно, что солист выигравшей Евровидение группы Maneskin сдал тест на запрещенные вещества.

