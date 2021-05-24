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Солист выигравшей Евровидение группы Maneskin сдал тест на запрещенные вещества

, 22:01

Солист выигравшей Евровидение группы Maneskin сдал тест на запрещенные вещества
Давид Дамиано, фото: Alberto Lo Bianco/Keystone Press Agency

Участники итальянской группы Maneskin, одержавшей победу на Евровидении, прошли обещанный добровольный тест после того, как фронтмена коллектива Давида Дамиано обвинили в употреблении запрещенных средств в прямом эфире.

Результаты теста отрицательные. Европейский вещательный союз закрыл расследование. В сообщении Союза говорится, что "мы встревожены тем, что спекуляции, ведущие к фейковым новостям, затмили дух и исход события и несправедливо повлияли на группу".

Скандал произошел и-за того, что когда музыканты находились в "зеленой комнате", вокалист Дамиано наклонился к столу и тут же от него отстранился, что именно находится на столе - понять невозможно. Тут же пошли слухи, что у Давида зависимость. Участники группы объясняли, что на столе была разбита стеклянная бутылка или бокал, и певец пытался сдуть или смахнуть осколки. Европейский вещательный союз подтвердил, что после проверки около стола было найдено разбитое стекло.

Музыкальный критик Соседов высказал мнение о победе итальянской группы Maneskin на Евровидении.

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