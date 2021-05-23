Музыкальный критик Соседов высказал мнение о победе итальянской группы Maneskin на «Евровидении»

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23 мая 2021, 19:54 Источник: Вечерняя Москва

группа Maneskin, фото: Rocco Spaziani/Spaziani

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что рок-группа Maneskin из Италии, победившая на конкурсе "Евровидение", "взяла зрителей исключительно своим эпатажем", поскольку не вписывалась в рамки шоу.

Поэтому, сказал Соседов, группа понравилась европейскому зрителю.

Выступление Манижи Соседову показалось слабым: "Она просто оказалась в тренде благодаря провокационным мотивам и посылам о толерантности и стирании границ". По его мнению, победить должна была певица из Мальты Дестини Чукуньере., так как у нее великолепный вокал и выступление было очень эмоциональным.

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал выступление российской певицы Манижи на Евровидении-2021.

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